Polizei sucht Zeugen Raser gefährdet den Verkehr bei Neuenburg (red/pz) 02.12.2025 - 14:24 Uhr 1 Ein Raser soll mehrfach überholt und den Verkehr gefährdet haben. Foto: Markus Adler Zwischen Neuenburg und Zienken war am Freitagmorgen ein Fahrer deutlich zu schnell unterwegs. Link kopiert Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am Freitagmorgen einen Raser auf der L 134 zwischen Neuenburg und Zienken gemeldet, heißt es in einem Bericht. Der Unbekannte fuhr mit einem roten Skoda gegen 8.15 Uhr von Neuenburg her kommend auf der L 134 und anschließend auf der B 3 weiter in Fahrtrichtung Buggingen. Laut Angaben des Hinweisgebers soll das Auto mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt und gefährdet haben. Das Polizeirevier Müllheim nimmt unter Tel. 07631/1788 0, sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall entgegen.