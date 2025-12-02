Polizei sucht Zeugen: Raser gefährdet den Verkehr bei Neuenburg
Ein Raser soll mehrfach überholt und den Verkehr gefährdet haben. Foto: Markus Adler

Zwischen Neuenburg und Zienken war am Freitagmorgen ein Fahrer deutlich zu schnell unterwegs.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am Freitagmorgen einen Raser auf der L 134 zwischen Neuenburg und Zienken gemeldet, heißt es in einem Bericht.

 

Der Unbekannte fuhr mit einem roten Skoda gegen 8.15 Uhr von Neuenburg her kommend auf der L 134 und anschließend auf der B 3 weiter in Fahrtrichtung Buggingen.

Laut Angaben des Hinweisgebers soll das Auto mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt und gefährdet haben.

Das Polizeirevier Müllheim nimmt unter Tel. 07631/1788 0, sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall entgegen.

 