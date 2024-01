1 Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Unfallwagens. Foto: Friso Gentsch (Symbol) /

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Kippenheim ist der Fahrer des verunglückten Wagens verschwunden.









Link kopiert



Die Polizei such Zeugen für einen Unfall. Entgegen der ursprünglichen Meldung der Polizei trug dieser sich am Sonntag in Kippenheim zu: