Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Gartenzaun in Vöhrenbach

1 Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen zu melden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag ist ein Unbekannter gegen einen Gartenzaun in Vöhrenbach zusammengestoßen und ist anschließend geflüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.









Ein unbekannter Fahrer stieß im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag in der Jodef-Hepting-Straße an der Kreuzung Luisienstraße in Vöhrenbach mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun zusammen.