Unfallflucht auf Firmenparkplatz in Schramberg – BMW i4 beschädigt

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag auf einem Firmenparkplatz in Schramberg einen BMW i4 beschädigt und ist anschließend geflüchtet.









Link kopiert



Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag auf einem Firmenparkplatz in der Dr.-Kurt-Steim-Straße 7 in Schramberg im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr einen grünen BMW i4 beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.