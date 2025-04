Grundschule Hallerhöhe in Schwenningen OB Roth reagiert auf Sorgen der Eltern

In einem offenen Brief wendet sich Oberbürgermeister Jürgen Roth an die Eltern, die ihre Kinder am Schulstandort Hallerhöhe einschulen werden. Er reagiert auf die Sorgen rund um die Grundschule und erklärt die nächsten Schritte in der Entscheidungsfindung.