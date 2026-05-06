Polizei sucht Zeugen und Helfer: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

1 Die Polizei sucht die Personen, die dem Verletzten Erste Hilfe leisten wollten (Symbolfoto). Foto: Alexander Anlicker Der 46-Jährige stürzte in Grenzach, lehnte Hilfsangebote aber zunächst ab.







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Ein Pedelec-Fahrer ist in Grenzach-Wyhlen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar. Der Vorfall ist der Polizei erst nachträglich gemeldet worden. Jetzt werden Zeugen gesucht. Laut Bericht der Polizei soll ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch, 29. April, gegen 21 bis 21.15 Uhr vermutlich die Strecke Bandweg, „Im Ifang“, Markgrafenstraße, vermutlich über den Parkplatz eines Geschäftes zur Güterstraße und die Scheffelstraße befahren haben. Aus noch nicht bekannten Gründen sei der Mann irgendwo auf dieser Strecke gestürzt. Er könne sich noch daran erinnern, dass nach dem Sturz Personen ihm helfen wollten, was er aber abgelehnt habe und nach Hause gefahren sei. Aufgrund starker Schmerzen musste der 46-Jährige in der Nacht ins Unispital nach Basel gebracht werden, wo er operiert wurde. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/98900, sucht zur Aufklärung des Sachverhaltes nun die Personen, welche dem Pedelec-Fahrer Erste Hilfe leisten wollten. Diese sollen sich melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche den Sturzvorgang beobachtet haben oder Angaben dazu machen können.