Polizei sucht Zeugen: Unbekannter überfällt Tankstellen-Shop in Liestal

1 Foto: Mikewildadventure/Pixabay Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Tankstellen-Shop in Liestal überfallen.







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Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Tankstellen-Shop in Liestal überfallen. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte von ihm, Bargeld auszuhändigen. Bei diesem Raubüberfall wurde niemand verletzt, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der mutmaßliche Täter passte kurz nach 20.30 Uhr dem Mitarbeiter beim Personalzugang ab. Er war mit einer schwarzen Sturmmaske vermummt und erzwang den Zutritt zum Laden an der Rheinstraße. Er verlangte in gebrochenem Hochdeutsch das Geld und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Polizei sucht Zeugen und ist interessiert an Videos und Fotos. Sie setzt eine Belohnung von bis zu 3000 Franken aus, wie es im Polizeibericht abschließend heißt.