Unbekannter schlägt Scheiben an Autos in Meßstetten ein

Der unbekannte Täter schlug mehrere Autoscheiben ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Archiv Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, mindestens vier abgestellte Autos in Meßstetten beschädigt.







Wie die Polizei mitteilt, wurden an den in der Schelmenwasenstraße geparkten Autos die Heckscheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Außerdem beschädigte ein Täter drei Scheiben am dortigen Sportheim ebenfalls mit einem unbekannten Werkzeug.