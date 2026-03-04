Polizei sucht Zeugen: Unbekannter klaut Autoladegerät in Triberg

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Triberg ein Ladegerät für ein Elektroauto ausgesteckt und gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

An der Clara-Maria-Hofbauer-Straße in Triberg hat sich am Dienstagvormittag ein Diebstahl zugetragen.

Zwischen, 7 Uhr und 13.30 Uhr, hat ein Unbekannter laut Polizei ein Autoladegerät gestohlen, welches vor einem Wohnhaus in der Einfahrt neben einem Mitsubishi lag.

Der Dieb steckte das Gerät aus und nahm es widerrechtlich mit. Wer verdächtiges in der Straße am Dienstagvormittag beobachtet hat, kann sich, unter der Nummer 07722 / 9160710, an den Polizeiposten Triberg wenden.