Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Sulz einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise.







Wie die Polizei mitteilt, stand gegen 19.10 Uhr ein Fahrer mit seinem Auto in der Ausfahrt des Lidl-Parkplatzes und wollte nach rechts in die Stuttgarter Straße abbiegen. In diesem Moment drängte sich ein bislang unbekannter Autofahrer rechts an ihm vorbei, wobei er an seiner kompletten rechten Seite entlang schrammte und diese dadurch komplett verkratzte.