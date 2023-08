Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Donnerstag. Ein unbekannter Mann machte sich an einem Porsche und einem Volvo im Vogelbeerweg und im Oberförster-Ganter-Weg zu schaffen. Beide Male, ohne etwas zu klauen. Aus einem in der "Obere Waldstraße" geparkten Skoda stahl der Mann schließlich Bargeld, eine Brille und ein mobiles Navigationsgerät.

Eine private Videoüberwachung zeichnete den Täter gegen ein Uhr im Vogelbeerweg auf. Hinweise auf den Täter - der einen Rucksack trug - an dir Polizei, Telefon 07721/601-0.