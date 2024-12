Zwei Fensterscheiben und eine Jalousie hat ein Unbekannter am Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Sigmaringer Straße in Albstadt beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, ist in diesem Zusammenhang eine männliche Person, etwa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und mit einer Mütze, möglicherweise einer Basecap, Handschuhen und Rucksack aufgefallen. Die nach der Alarmierung

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Am Montagmorgen wurde entdeckt, dass an drei Fahrzeugen, die zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, im Bereich der gemeinnützigen Einrichtung geparkt waren, möglicherweise von demselben Kriminellen teils alle vier Reifen beschädigt wurden.

Die entstandenen Sachschäden dürften sich bisherigen Erkenntnissen zufolge auf mindestens 1000 Euro summieren.

Polizei bittet um Hinweise

Ob die Tat in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen in der Nacht zum 20. November in der Ziegeleistraße stehen, wird geprüft. Dort hat ein Unbekannter an insgesamt acht Fahrzeugen, die auf dem Areal einer gemeinnützigen Einrichtung geparkt waren, die Reifen beschädigt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise.