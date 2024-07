Zerkratzt, die Scheibe eingeworfen und einen Außenspiegel abgeschlagen: In Geislingen wurden am Donnerstag drei Autos demoliert.

Gleich drei Pkw hat ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend im Bereich der Geislinger Brühlstraße vorsätzlich beschädigt.

Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr wurde an einem geparkten Audi A6 mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und an einem Opel Insignia der rechte Außenspiegel abgeschlagen. Bei einem VW Golf zerkratzte der Täter die komplette linke Fahrzeugseite. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rosenfeld unter der Telefonnummer 07428/94 51 30 zu melden.