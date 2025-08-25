Polizei sucht Zeugen: Unbekannter beschädigt Auto in Oberndorf und flüchtet

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa In der Straße „Am Römerhof“ in Oberndorf ist am Freitagabend ein geparkter Ford S-Max stark beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.







﻿Die Besitzerin des Ford S-Max stellte den Wagen gegen 18 Uhr in der Straße „Am Römerhof“ in Oberndorf auf Höhe der Hausnummer 19 ab. Gegen 20.45 Uhr machte man sie darauf aufmerksam, dass die Front des Wagens erheblich beschädigt worden war. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll ein blauer Lastwagen mit ausländischer Zulassung den Unfall verursacht und sich anschließend entfernt haben.