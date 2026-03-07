Polizei sucht Zeugen Unbekannter beschädigt Audi und flüchtet (red/pz) 07.03.2026 - 08:37 Uhr 1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Anja Bertsch Ein noch Unbekannter hat einen geparkten Audi in Rottweil beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Link kopiert Die Polizei Rottweil sucht nach einem Unfallverursacher, der einen geparkten Audi angefahren und sich bislang nicht gemeldet hat. Der Audi A 1 war laut Mitteilung der Polizei in Rottweil im Bereich der Suppengasse zur Sprengergasse geparkt und wurde von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag am vorderen linken Fahrzeugeck durch einen Streifvorgang beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, teilt die Polizei mit. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0741/4770 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.