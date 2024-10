Unbekannte Täter brechen in Schnellrestaurant in Oberndorf ein

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign

Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Schnellrestaurant in Oberndorf eingebrochen und haben Bargeld aus einem Tresor gestohlen.









In den Morgenstunden des Samstags sind unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Neckarstraße eingebrochen.