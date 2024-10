Polizei sucht Zeugen: Unbekannte stehlen Kinderkleidung aus Calwer Geschäft

1 Bei dem Diebesgut handelt es sich um verschiedene Kinderkleidungsstücke. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/pexels

Am Mittwoch haben zwei unbekannte Ladendiebe eine mehrere Kleidungsstücke aus einem Calwer Kleiderladen entwendet.









Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befanden sich die zwei unbekannten Männer gegen 14 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Calwer Innenstadt. Dort konnten die beiden Diebe von einer Angestellten dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Kleidungsstücke in ihren mitgeführten Taschen verstauten. Als einer der beiden Männer das Kaufhaus verlassen wollte, gelang es der aufmerksamen Mitarbeiterin, ihn aufzuhalten und anzusprechen.