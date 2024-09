1 In Freiburg wurde ein Parkscheinautomat gesprengt. (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Unbekannte haben in Freiburg einen Parkscheinautomat gesprengt.









Zwei bislang Unbekannte haben am Donnerstagabend, 12.September, gegen 22 Uhr einen Parkscheinautomaten in der Katharinenstraße in Freiburg gesprengt. Der Automat wurde dabei stark beschädigt, auch ein daneben geparktes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro, teilt die Polizei mit.