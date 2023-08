Die Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Außenbestuhlung des Restaurants gewaltsam beschädigt.

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen haben unbekannte Täter in der Adenauerstraße die Außenbestuhlung des Restaurants beschädigt. Es wurden insgesamt sechs Außenstühle gewaltsam beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich mit Füßen wurden die Sitzflächen und Lehnen zerstört, so dass ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro entstand.

Hinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 erbeten.