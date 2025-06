Unbekannte klauen E-Bikes in Vöhringen

Unbekannte haben E-Bikes aus einem Fahrradgeschäft in Vöhringen gestolen. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn Fahrraddiebe waren am Dienstag in Vöhringen unterwegs, mehrere E-Bikes wurden aus einem Fahrradgeschäft gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.







Aus einem Fahrradgeschäft an der Robert-Bosch-Straße in Vöhringen haben Diebe am Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr mehrere E-Bikes gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei haben sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft.