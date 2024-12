Polizei sucht Zeugen: Unbekannte entsorgen illegal Müll an Parkplatz bei Wellendingen

1 Die Polizei bittet um Hinweise zu der illegalen Müllentsorgung. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/Shutterstock

Unbekannte haben an einem Parkplatz bei Wellendingen illegal Müll entsorgt. Die Polizei in Rottweil sucht Zeugen zu dem Fall, der am Freitagvormittag gemeldet wurde.









Wie die Polizei mitteilt, entsorgten die unbekannten Täter an einem Parkplatz neben der Kreisstraße 5542, gegenüber der KZ-Gedenkstätte "Eckerwald", kurz vor der Einmündung in die Landstraße 434 Richtung Schömberg, mehrere Kanister und Eimer. Die mit einer ölhaltigen Substanz gefüllten Kanister und Eimer wurden im Grünbereich eines Wasserschutzgebietes abgestellt. Die nicht verschlossenen Eimer waren kippten teils um, sodass der Inhalt in einen Wassergraben und in das Erdreich gelangte.