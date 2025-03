1 Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zu den Tätern. Foto: Karmann

Die Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch in Steinach wertvolle Gegenstände und Baumaschinen.









Link kopiert



Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Josef-Maier-Straße in Steinach. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.