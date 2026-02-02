Polizei sucht Zeugen: Unbekannte brechen in Schule in Schönau ein

Am Wochenende wurde in einer Schule in Schönau eingebrochen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Zu einem Einbruch in eine Schönauer Schule ist es am Wochenende gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Unbekannte hätten sich zwischen Freitag 22 Uhr und Montagmorgen Zutritt in eine Schule an der Straße „Brand“ verschafft. Der oder die Täter versuchten gewaltsam die Türe zum Lehrerzimmer zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Diese und eine weitere Türe wurden von den Unbekannten beschädigt.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/889 00, sucht Zeugen, welche am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Tel 07622/6669 80entgegen.