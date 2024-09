Polizei sucht Zeugen: Unbekannte brechen in Calmbacher Schule ein

Unbekannte brechen in Calmbacher Schule ein

1 Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach sind in der Nacht auf Samstag Unbekannte in eine Schule eingestiegen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.









Link kopiert



Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Schule in Calmbach eingebrochen, berichtet die Polizei.