Unbekannte beschädigen Eingangstür in Schramberg

1 Die Unbekannten schlugen den Glaseinsatz einerHaustür ein. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Am Montagabend haben drei Unbekannte eine Eingangstür in Schramberg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.









Wie die Polizei mitteilt, schlugen die drei Täter gegen 19.45 Uhr schlugen den Glaseinsatz einer Haustür in der Straße "Am Schlößle" ein. Eine Zeugin konnte sie dabei beobachten. Als der Bewohner an ein Fenster trat, flüchteten die unbekannten Männer.