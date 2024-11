Tausende Euro Sachschaden bei versuchten Einbrüchen in Schramberg

1 Die Polizei sucht Zeugen für die versuchten Einbrüche. (Symbolfoto) Foto: Nicolas Armer/dpa

Bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag sind in Schramberg mehrere Einbruchsversuche begangen worden. Die Polizei sucht Zeugen.









Wie die Beamten mitteilen, ereigneten sich die versuchten Einbrüche am 15. November 2024 gegen 1 Uhr in der Hauptstraße. Die unbekannten Täter versuchten, die Eingangstüren zweier Geschäfte in der Hauptstraße aufzuhebeln. Beide Male scheiterten die Täter.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 7000 Euro. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung der Straße "Auf der Steige". Zu den Tätern liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, zwischen 25 und 28 Jahre alt, mit einem Tuch maskiert, hellgraue Jacke, schwarze Jeans, gebrochenes Deutsch. Hinweise an das Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/27010.