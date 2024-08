Wie es im Polizeibericht heißt, waren die unbekannten Täter zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, am Werk. Aus mindestens einem Fahrzeug wurde etwas gestohlen.

Die Täter hatten es mutmaßlich auf unverschlossene Autos abgesehen. In einem der Fälle war das Fahrzeug in der Sulzer Straße geparkt. In der Karl-Bohn-Straße wurden die Unbekannten durch Anwohner dabei gestört, als sie gerade dabei waren, ein Auto zu öffnen. In der Folge flüchteten die Diebe.

Die Höhe des entstandenen Diebesguts ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Polizeiposten Dornstetten hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07451/960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Die Polizei gibt folgende Tipps, um solche Taten zu vermeiden:

Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden.

Fahrzeuge und auch das Garagentor sollten stets verschlossen sein.

Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden.

Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.

Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps gibt es unter polizei-beratung.de.