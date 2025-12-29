Polizei sucht Zeugen: SUV rammt anderes Auto bei Winterlingen – Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall zwischen Winterlingen und Benzingen sucht die Polizei einen grauen oder silbernen SUV. Der Fahrer missachtete die Vorfahrt, brachte einen Wagen zum Umkippen und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag fahndet das Polizeirevier Albstadt nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Gesucht wird ein grauer oder silberner SUV, möglicherweise ein älterer Mercedes, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte.

Gegen 15.20 Uhr war ein 18-jähriger Seat-Ibiza-Fahrer auf der Kreisstraße von Winterlingen in Richtung Benzingen unterwegs. An der Einmündung von der Bundesstraße 463 bog der SUV von der Bundesstraße in die Kreisstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des jungen Mannes.

Der SUV erfasste den Seat auf Höhe der Beifahrertür. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kippte schließlich auf die Seite, wo es liegen blieb.

Der 18-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher hingegen flüchtete mit seinem SUV in Richtung Benzingen, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Suche nach SUV mit BL-Kennzeichen

Der Sachschaden am Seat wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der flüchtige Wagen ein Balinger Kennzeichen gehabt haben. Die letzten beiden Ziffern könnten „60“ gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Albstadt unter 07432/ 955-0 zu melden.