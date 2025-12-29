Polizei sucht Zeugen: SUV rammt anderes Auto bei Winterlingen – Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall zwischen Winterlingen und Benzingen sucht die Polizei einen grauen oder silbernen SUV. Der Fahrer missachtete die Vorfahrt, brachte einen Wagen zum Umkippen und flüchtete anschließend vom Unfallort.
Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag fahndet das Polizeirevier Albstadt nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Gesucht wird ein grauer oder silberner SUV, möglicherweise ein älterer Mercedes, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte.