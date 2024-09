Spielende Kinder beschädigen Auto in Furtwangen

1 Die Polizei sucht Zeugen für die Sachbeschädigung. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

In Furtwangen ist am Freitag ein Auto beschädigt worden. Vermutlich von spielenden Kindern.









Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem in der Ilbenstraße in Furtwangen geparkten Suzuki Swift Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.