Polizei sucht Zeugen Spaziergängerin findet Leiche bei Alpirsbach

Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper um 13.30 Uhr oberhalb eines Radwegs, an einem Steilhang liegend gefunden und die Polizei verständigt. Wie eine Identifizierung zeigte, handelte sich um einen 43-Jährigen Mann aus Alpirsbach. Zuletzt wurde der Mann am Nikolaustag, gegen 16 Uhr, in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße lebend gesehen. Er kaufte dort Tabakware, sowie Alkoholika und ging anschließend alleine in Richtung Bahnhof.

Es besteht der Verdacht, dass der Mann möglicherweise in Begleitung war und den Alkohol nicht für sich selbst gekauft hat. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat eine Obduktion beantragt. Diese soll Aufschluss zur Todesursache bringen.