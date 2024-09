Senior tritt Hund auf Minigolfanlage in St. Georgen

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Strauch

Ein 65-Jähriger hat am Sonntag auf einer Minigolfanlage in St. Georgen einen Hund getreten und ihn Schmerzen zugefügt. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Link kopiert



Am Sonntag gegen 14 Uhr kam es auf einer Minigolfanlage an der Spittelbergstraße in St. Georgen zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.