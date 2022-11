1 Reifenstecher waren am Wochenende im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. (Symbolfoto) Foto: Masarik/ Shutterstock

Gleich zweimal waren am Wochenende im Schwarzwald-Baar-Kreis sogenannte Reifenstecher am Werk. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und Hinweisen.















Link kopiert

St. Georgen/Mönchweiler - Mehrere Reifen an einem geparkten Auto zerstochen hat ein Unbekannter am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Industriestraße in St. Georgen. Der Täter zerstach an einem vor einem Raiffeisenmarkt geparkten Mercedes drei Reifen und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/94950-0.

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro

In Mönchweiler hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto verübt. Ein 81-Jähriger stellte sein Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Kälberwaid" ab.

Die rund 15-minütige Abwesenheit nutzte ein Unbekannter, um alle vier Reifen des Autos zu zerstechen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0.