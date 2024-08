Polizei sucht Zeugen: Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Opel

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Unfall in der Einmündung der Seestraße zur Spittelstraße in Schwenningen ist am Samstagabend ein Radfahrer verletzt worden.









Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Radfahrer auf dem Gehweg neben der Spittelstraße in Richtung Vorderer See. An der Einmündung zur Seestraße überquerte er die Straße bei grün zeigender Fußgängerampel. Gleichzeitig bog ein 86-jähriger Autofahrer, ebenfalls bei Grün, von der Seestraße nach links auf die Spittelstraße ab. Dabei stießen der Opel und der Radfahrer zusammen.