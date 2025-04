Polizei sucht Zeugen: Polizei rückt in Killer aufgrund einer nicht ansprechbaren Person auf Radweg aus

Polizei rückt in Killer aufgrund einer nicht ansprechbaren Person auf Radweg aus

1 Da bislang nicht geklärt werden konnte, ob der Mann auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen war, sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Zeuge hat am Dienstagmorgen die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein Mann auf einem Radweg nahe Killer neben seinem Fahrrad aufgefunden wurde. Dem Mann geht es mittlerweile gut. Die Hintergründe zum Sturz sind noch unklar. Die Polizei bittet daher um Hinweise.









Auf den Radweg kurz vor dem Ortseingang von Killer aus Richtung Jungingen herkommend sind Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmorgen gerufen worden. Zuvor hatte ein Zeuge gegen 7.40 Uhr aufgrund eines nicht ansprechbaren Mannes, der im dortigen Grünstreifen neben seinem Fahrrad lag, den Notruf gewählt. Laut Polizeiangaben kam der augenscheinlich alkoholisierte Mann in der Folge wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.