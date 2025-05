Opel-Fahrer verursacht in Villingen Unfall beim Wenden

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Auf der Straße Nordring in Villingen hat am Donnerstagmorgen der Fahrer eines silbernen Opels beim Wenden einen Unfall verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.







Wie die Polizei mitteilt, war der bislang Unbekannte gegen 10.15 Uhr in einem Opel Meriva und Tuttlinger Ortskennzeichen in Richtung Villingen unterwegs. An einer Haltebucht führte er ein Wendemanöver durch, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.