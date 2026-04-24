Polizei sucht Zeugen nach Unfall: War es ein Rennen auf der Autobahn bei Lahr?

Nach einem schweren Unfall am Donnerstag auf der A5 zwischen Lahr und Ettenheim sucht die Polizei nach Zeugen. Sie schließt ein Autorennen als Unfallursache nicht aus.
Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn A 5 zwischen den Autobahnanschlussstellen Lahr und Ettenheim. Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden, als von hinten ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit heran fuhr.