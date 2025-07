1 An dem Diebstahl soll ein polizeibekannter 15-Jähriger beteiligt gewesen sein. Foto: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild) Zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend attackiert, dabei wurde ein gerade erworbenes Fahrzeug gestohlen.







Ein Motorroller soll am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr in der Ernetstraße, in der Nähe des Ernetparks, gestohlen worden sein. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.