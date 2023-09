Zwei Motorradfahrer haben sich am Sonntag nahe Bonndorf im Gegenverkehr gestreift und sind danach gestürzt. Einer der beiden Männer starb bei dem Unfall.

Laut Polizeibericht streiften sich die beiden Motorradfahrer gegen 13.40 Uhr in einer Kurve zwischen Bonndorf-Ebnet und Bonndorf-Steinasäge. Danach stürzten beide Fahrer.

Ein 59-jähriger Motorradfahrer verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der andere Motorradfahrer sowie seine Mitfahrerin verletzten sich ebenfalls. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens und bittet unter Telefon 07751/8 96 30 um Kontaktaufnahme.

Die Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand rund 30.000 Euro Sachschaden.