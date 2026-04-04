Polizei sucht Zeugen Mercedes im Wert von 15.000 Euro in Bisingen gestohlen (red/pz) 04.04.2026 - 12:21 Uhr 1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa In Bisingen-Wessingen haben Unbekannte einen grauen Mercedes entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise. Link kopiert Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Bisingen-Wessingen einen Mercedes gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Der graue Mercedes Benz C 220 aus dem Jahr 2014 mit dem Kennzeichen HCH-BT 666 stand zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, in der Tübinger Straße geparkt. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten die Täter das Fahrzeug im Wert von 15.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07471/98800 um Hinweise.