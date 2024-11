Polizei sucht Zeugen: Mehrere Firmen-Einbrüche im Gewerbegebiet Bangraben bei Balingen

1 Einbrecher waren im Balinger Gewerbegebiet "Am Bangraben" am Werk. (Symbolfoto) Foto: Stein/dpa

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in mehrere Unternehmen in einem Balinger Gewerbegebiet eingebrochen. Die Täter gingen teilweise mit brachialen Mitteln vor und entwendeten Inventar sowie Bargeld.









Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen im Gewerbegebiet "Am Bangraben" zwischen Balingen und Ostdorf. Wie am Donnerstagmorgen entdeckt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich vermutlich dieselben Täter in gleich vier Firmen in der gleichnamigen Straße gewaltsamen Zutritt verschafft.

Wie die Polizei berichtet, waren ein Autopflegecenter, ein Holzhandel sowie ein Raumausstatter und ein Werbedienstleister ins Visier der Kriminellen geraten. Wie es heißt, brachen sie mit teilweise brachialem Vorgehen ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Lesen Sie auch Den aktuellen Ermittlungen zufolge entwendeten die Unbekannten unter anderem Bargeld, Werkzeug und elektronische Geräte. Insgesamt dürfte sich allein der Wert des Diebesgutes auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Kennen Sie schon unseren kostenlosen Blaulicht-Newsletter? Sie erhalten die wichtigsten Polizeimeldungen aus der Region jeden Tag direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt Abonnieren! Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag im Gewerbegebiet "Am Bangraben" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.