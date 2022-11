Mehrere Einbrüche in Vereinsheime rund um VS am Wochenende

1 Gleich auf vier Vereinsheime rund um Villingen-Schwenningen hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Über das vergangene Wochenende ist in mehrere Vereinsheime im Raum Villingen-Schwenningen eingebrochen worden. Beute machten die Täter keine, hinterließen jedoch Sachschaden.















Villingen-Schwenningen/Dauchingen - Die Einbrüche wurden laut Polizei allesamt in der Nacht auf Sonntag verübt. So brach ein Unbekannter in das Vereinsheim des TC Rietheim ein, indem er sich über eine zuvor aufgebrochene Hintertür Zutritt zu den Innenräumen verschaffte. Dort hebelte der Täter die Zugangstür zum Getränkelager sowie eine Durchgangstür zum Gastraum auf. Anschließend flüchtete der Einbrecher, ohne Wertsachen mitzunehmen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Villingen sich unter der Telefonnummer 07721/601-0 zu melden.

Auch TC Dauchingen wird von Einbrechern heimgesucht

Auch das Vereinsheim des TC Dauchingen in der Haggasse war in der Nacht auf Sonntag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 15 Uhr am Samstag und 9.30 Uhr am Sonntag hebelten die Unbekannten zwei Eingangstüren von Lagerräumen auf und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wertgegenstände nahmen die Einbrecher keine mit.

Ebenfalls eingebrochen wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in das Vereinsheim des FC Weilersbach in der Hummelbühlstraße. Die unbekannten Täter hebelten unter Krafteinwirkung die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Dort verschafften sich die Täter auch gewaltsam Zutritt in eine Wohnung über dem Vereinsheim.

Die Täter erbeuteten keine Wertgegenstände. Die Höhe des an den Türen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Täter hinterlassen erheblichen Sachschaden

Ebenfalls in Weilersbach schlugen die unbekannten Täter im Vereinsheim des Tennisclubs in der Straße "Hoher Rain" zu. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Innere. Im Vereinsheim hebelten die Einbrecher die Zugangstür zu den Toiletten sowie eine Bürotür ebenfalls gewaltsam auf. Zuvor öffneten die Täter zwei Garagentote gewaltsam.

Wertgegenstände konnten die Diebe auch dort keine finden. Jedoch hinterließen sie einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise auf die Vereinsheim-Einbrecher geben können oder denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 zu verständigen.