Mann wird in Mönchweiler von zwei Unbekannten überfallen

1 Die Polizei bittet um Hinweise zu den unbekannten Männern. (Symbolfoto) Foto: Gambarini

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend einen 61-jährigen Mann in der Hindenburgstraße in Mönchweiler überfallen.









Wie die Polizei mitteilt, arbeitet der 61-Jährige in einem Restaurant. Er begab sich nach Geschäftsschluss auf den Heimweg und hatte in einer braunen Ledertasche die Tageseinnahmen dabei. Vor einem Gebäude überfielen ihn plötzlich zwei Männer und versuchten ihm die Tasche zu entreißen, was ihnen dann letztendlich gelang. Dabei erlitt der 61-Jährige leichte Verletzungen.