Nach dem Raub einer Handtasche am Mittwochabend am Balinger Busbahnhof fahndet die Polizei nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann.















Balingen - Eine 32-Jährige stand laut Polizei gegen 20.40 Uhr an der Bushaltestelle der Linie 310 in Richtung Haigerloch, als plötzlich von hinten der Unbekannte an ihr vorbeirannte. Dabei entriss ihr der Mann ihre Handtasche, die sie an einem Riemen über der Schulter getragen hatte.

Mit der Handtasche, die neben einem kleineren Bargeldbetrag insbesondere persönliche Papiere enthielt, flüchtete der Räuber anschließend. Der Mann wird als etwa 1,90 Meter groß und auffallend dünn beschrieben. Er war bekleidet mit einer engen Hose, ähnlich einer Leggings für Männer und einem dunklen Pulli. Zudem trug er eine Basecap mit einem weißen Logo, die er verkehrt herum aufhatte.

Beim Raubgut handelt es sich um eine Handtasche der Marke Bench in schwarz, mit zwei pinkfarbenen Streifen sowie eine pinkfarbene Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0.