Oldtimer-Fahrten sind neu dabei Das hat die Ettenheimer Messe „Drive“ dieses Jahr zu bieten

„Mit Schwung in den Frühling“ heißt es wieder am Sonntag, 23. März, von 12 bis 17 Uhr in Ettenheim. Die Stadt will den Gästen zeigen, was sie zum Start der wärmeren Jahreszeit alles zu bieten hat. Neu dabei sind dieses Jahr Oldtimer-Fahrten in Altdorf.