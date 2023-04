1 Nach dem Unfall machte sich der Lkw-Fahrer aus dem Staub. (Symbolfoto) Foto: © Marunov – stock-adobe.com

In Dornhan ist ein Lkw gegen Haus gefahren und hat dieses beschädigt. Der Fahrer machte sich aus dem Staub.









Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits in der vergangenen Woche zwischen Dienstag und Donnerstag in der Straße Breite. Das beschädigte Gebäude ragt in 3,90 Meter Höhe leicht in die Straße hinein.

Ein bislang unbekannter Lkw fuhr in diesem Bereich gegen das Haus und beschädigte es. Anschließend flüchtete der Fahrer und hinterließ einen Gebäudeschaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Oberndorf, Telefon 07423/81010.