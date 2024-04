Lebensmittelgeschäft in Schramberg überfallen

1 Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Lebensmittelgeschäft in der Schramberger Marktstraße ist am Freitag überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein unbekannter Mann hat am Freitag zwischen 17 und 17.45 Uhr einen 35-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft in der Marktstraße überfallen.