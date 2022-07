1 Die Feuerwehr konnte den Waldbrand löschen. (Symbolbild) Foto: Animaflora PicsStock – stock.adobe.com

Ein Lagerfeuer, das nicht gelöscht wurde, ist von Unbekannten am Dienstmorgen im Wald im Gewann Sumenbühl bei Vor Dollenbach errichtet worden. Dadurch ist eine zirka zehn Quadratmeter große Waldfläche in Brand geraten. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

















Bad Rippoldsau - Wanderer verständigten am Dienstag gegen 9.40 Uhr die Polizei und meldeten ein Feuer im Wald nahe des Prozessbrunnenwegs oberhalb der Wolftalstraße zwischen Vor Seebach und Vogtshof. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten feststellen, dass bislang Unbekannte unberechtigt ein Lagerfeuer errichteten und danach die Feuerstelle verließen, ohne die Flammen abzulöschen. Hierdurch geriet eine zirka zehn Quadratmeter große Waldfläche in Brand. Durch

den Umstand, dass es am Vortag regnete, der Waldboden dadurch noch feucht war und Wanderer das Feuer rechtzeitig entdeckten, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers durch die Feuerwehr verhindert werden.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugen, die am Dienstag zwischen 7 Uhr und 9.40 Uhr in diesem Bereich Menschen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden, Telefonnummer: 07441/536-0.