Jugendlicher in Nagold von Unbekanntem angegriffen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. (Symbolfoto)

Von einem noch Unbekannten angegriffen worden ist ein Jugendlicher am Dienstagabend in Nagold.









Wie die Polizei mitteilt, wartete der Jugendliche gegen 18.15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Freudenstädter Straße, als der Täter aus Richtung Innenstadt angelaufen kam. Der Unbekannte beleidigte sein Opfer unvermittelt und packte den Jugendlichen am Hals.