Polizei sucht Zeugen in Villingen: Autos streifen sich auf B 33 - Lieferwagen-Fahrer flüchtet

Polizei sucht Zeugen in Villingen

1 Die Polizei ermittelt in Villingen. (Symbolfoto) Foto: Eich

Auf der Bundesstraße 33 zwischen Villingen und Mönchweiler ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Da einer der Beteiligten flüchtete, sucht die Polizei Zeugen.









Gegen 18 Uhr war ein 40-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Villingen unterwegs. Auf seiner Fahrspur kam ihn ein weißer Lieferwagen entgegen. Der 40-Jährige versuchte noch, auszuweichen. Ein Zusammenstoß konnte aber laut Polizei nicht mehr verhindert werden. Die beiden Autos streiften sich und es entstand am Audi Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

"Leider hielt es der Fahrer des Lieferwagens nicht für notwendig anzuhalten", schreibt die Polizei. Er entfernte sich unerlaubt. Jetzt sucht die Polizei in Villingen Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07721/6010 zu melden.