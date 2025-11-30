Polizei sucht Zeugen in Schramberg: Duo fragt nach Geld und Alkohol - und schlägt dann zu

Kurz vor Mitternacht ist ein Fußgänger in Schramberg unterwegs. Plötzlich wird er von zwei Unbekannten angesprochen – und landet später im Krankenhaus.

Ein Fußgänger war am Samstag gegen 23.50 Uhr von Lauterbach in Richtung Schramberg unterwegs. An der Einmündung zur Tösstraße haben ihn zwei junge Männer nach Geld und Alkohol gefragt und anschließend mehrfach geschlagen.

Der Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen mit Prellungen und dem Verdacht auf Rippenbrüche ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die unbekannten Täter flüchteten.

Beide Männer waren laut Beschreibung etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 bzw. 1,90 Meter groß, sowie bekleidet mit Jogginghosen und Sportschuhen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07422/27010 um Hinweise.